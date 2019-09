Beaucoup font faire grève jutes pour avoir une journée non travaillée, on ne va pas les voir dans les manifs. A quoi bon ?

6. Romain le 23/09/2019 10:42



La grève ok mais faut aussi le service minimum.



Dans un monde où les 2 parents doivent travailler sinon on s'en sort pas il faut absolument que l'école joue aussi son rôle de garderie.

Le rôle n°1 de l'école est évidemment l instruction, mais il y a aussi un contrat entre les parents qui payent des impôts et les services publics : L'école s'engage à garder les marmays de telle date à telle date, hors période de vacances.... Il est hors de question et scandaleux que l'école n'accueille pas les enfants ce mardi, n'assure pas ce service minimum.