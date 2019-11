​"Laisse Parler Ton Cœur" Collecte solidaire de jouets à la Cirest

Le 19/11/2019 | Par CIREST | Lu 103

« Laisse Parler Ton Cœur », la collecte annuelle de jouets d’occasion coordonnée par Écosystem est de retour à La Réunion, du 16 au 24 novembre 2019.



La Cirest s’associe à Écosystem pendant la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, afin de mobiliser les habitants en faveur de la solidarité et de l’allongement de la durée de vie des jouets.



Donner une seconde vie à ses jouets inutilisés est un acte concret en faveur de l’environnement mais également solidaire, puisque tous les jouets collectés seront confiés à l’association Emmaüs La Réunion.



Emmaüs La Réunion trie, nettoie ou remet en état les jouets (si nécessaire). Ils seront soit revendus à prix solidaires dans la boutique de l’association, soit offerts aux familles les plus modestes.

Les jouets électriques ou électroniques non réparables seront pris en charge par Écosystem pour être dépollués et recyclés dans le strict respect des normes environnementales.



Tous les jouets sont acceptés : électriques et électroniques, de premier âge, de société, en bois, les poupées, les puzzles, les peluches, les déguisements ... Il est important de vérifier qu’ils sont en bon état et complets avant de les donner !



Lorsque l’on donne ses jouets, un pincement au cœur peut se produire, mais leur donner une seconde vie est la meilleure chose qui puisse leur arriver à l’approche des fêtes de fin d’année.



2019 est la dixième édition de l’opération « Laisse parler ton Cœur ». Depuis 2010, ce sont près de 6 200 hottes de jouets qui ont été collectées partout en France !



Elle a permis de donner une seconde vie à 92 715 kg de jouets et de soutenir l’activité de réemploi des structures de l’économie sociale et solidaire partenaires de l’opération.



Des hottes sont mises à la disposition des habitants qui souhaitent donner des jouets au siège de la Cirest, 28 rue des Tamarins à Saint-Benoît jusqu’au 24 novembre.