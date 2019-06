​"Tout un été sans Facebook" : JOUISSIF ! JOUISSIF ! JOUISSIF à 2.000 %

Le 18/06/2019 | Par Jules Bénard | Lu 67

Aaaaarrrrrggggg ! Totoche ! Languette ! et toute cette sorte de choses...



Samedi devant le dernier, lors d'une séance de dédicace chez Gérard, je n'ai pas eu beaucoup de temps à moi. Les amis et autres étaient venus nombreux quémander en larmoyant mon autographe, plus précieuse à leurs yeux que les "Tournesols" de qui-vous-savez. Bref...



Entre deux concessions, je parcourais les rayons ; vous savez ce que c'est : quand j'entre en librairie, c'est comme un gourmand investissant une pâtisserie.



Entre autres merveilles (Maalouf, Coben...), je tombais sur "Tout un été sans Facebook" de Romain Puértolas.



C'EST UN RÉGAL DE FIN GOURMET, LES ENFANTS !



Totalement déjanté. Une invraisemblable enquête policière qui se fout des conventions comme de l'an 69 !



Comme ça, au hasard, pour vous mettre l'eau à la bouche (la policière noire, madrée et total anti-conformiste parle des grands noms de l'informatique, Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg) :



"Pour devenir informaticien de génie aux États-Unis, il est indispensable de porter un nom ridicule : Bill "Portails", Steve "Petits Boulots" et Mark "Montagne de sucre" en sont la preuve. Inutile donc de chercher le succès si vous vous appelez Smith".



Ne ratez pas ça, les enfants, la vie est trop courte pour ne perdre qu'une seule occasion de se rouler par terre !