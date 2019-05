​2 fillettes blessées dans une école de Saint-Paul

Le 28/05/2019 | Par Zinfos974 | Lu 1014

Un accident impliquant deux fillettes est survenu ce lundi après-midi dans la cour de l’école Yves Paula à Bois-de-Nèfles. Alors qu’elles étaient adossées à une clôture, elles ont soudainement basculé en arrière, la structure métallique ayant cédé sous leur poids.



Dans leur chute, les deux fillettes ont été blessées, l’une au bras et l’autre à la tête. Ce qui a nécessité l’intervention des pompiers et le transport des deux enfants au Centre hospitalier Ouest afin d’y subir des examens.



Dès lundi soir, leur état de santé ne présentait plus aucune inquiétude et elles ont pu regagner le domicile de leurs parents. Un plâtre a été posé sur le bras de l’une des deux fillettes et une minerve à l’autre qui se plaignait de douleurs au cou. Et dès ce mardi matin, elles ont pu retourner à l’école.



Aussitôt cet incident connu, le maire Joseph Sinimalé s’est rapproché des familles des deux petites victimes pour s’informer de leur état de santé et assurer à leurs parents tout le soutien de la ville. Ce matin, le maire a de nouveau rencontré les parents des enfants et a pu s’entretenir avec la directrice de l’école sur les circonstances de l’accident.



Parallèlement, et dès lundi après midi, le maire a demandé l’intervention d’urgence du service des travaux pour une remise en état de la structure défaillante – ce qui a été fait ce matin - mais aussi une enquête interne afin de déterminer les raisons exactes de cette défaillance à l’origine de l’accident.