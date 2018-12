​Alcool au volant : Nouvelle campagne de sensibilisation avant les fêtes

Le 24/12/2018 | Par Charlotte Molina | Lu 201

Partenaire historique de la sécurité routière, l’association Avec Modération ! lance comme chaque année sa campagne de prévention en faveur d’une consommation d’alcool responsable en cette période de festivités.



Dès le 24 décembre, un affichage en 4x3 rappellera aux automobilistes qu’il est indispensable de laisser ses clés lorsqu’on a consommé de l’alcool.



« Pendant trois ans, notre campagne C’est Ki Ki Conduit ? s’est adressée aux jeunes pour marteler le message suivant : avant de sortir avec ses amis, on choisit la personne qui restera sobre et ramènera tout le monde en sécurité » rappelle Amélie Fricker, déléguée régionale de l’association. « Mais cette année, nous avons voulu changer et nous adresser aux conducteurs plus âgés, et notamment aux hommes qui ont parfois bien du mal à laisser les clés de leur voiture à leur épouse ou à un ami, même s’ils ont bu. »



La prévention toujours et encore

Tandis que les forces de police et de gendarmerie sont mobilisées sur les routes, l’association Avec Modération ! cherche à toucher le grand public sur les lieux mêmes de consommation.



« Nos animatrices interviennent dans les bars, les restaurants, les discothèques et les aires de pique-nique quasiment tous les week-ends afin de sensibiliser les consommateurs, mais une campagne d’affichage à grande échelle nous semble parfaitement complémentaire pour marteler le message. »



Une fin d’année particulièrement chargée pour l’association qui regroupe les producteurs et importateurs de boissons alcoolisées unis pour lutter contre un usage nocif de leurs produits, puisque Avec Modération ! a déjà mené en novembre dernier une opération autour du SAF (Syndrome d’Alcoolisation Fœtale), avec l’association SAF-OI et l’UMIH Réunion (organisation professionnelle des bars, restaurants et discothèques) afin de promouvoir le mocktail, le cocktail sans alcool, auprès des barmen et du grand public.