​Amaury de Saint-Quentin sur le départ

11. le kiré totocheur de la pointe du diable, lé + cathodix que catholix? le 22/05/2019 17:05



4.Posté par sceptique le 22/05/2019 16:32



de toute façon le prochain préfet qui viendra sera aussi critiqué.... C'est un fonctionnaire et rien de plus qui applique les textes votés par des parlementaires..... et que nous élisons..... faut pas l'oublier....

et que nous élisons..... mais qui une fois élus et installés au Parlement, oublient leurs électeurs et votent les "lois" décidés par leur parti qui suit les ordres donnés par l'Elysée (pour les députes de la majorité). Je dis bien les députes.





Bref, ces parlementaires ne servent à rien pas plus qu'un gouvernement. On en est quasi au point que c'est le Président seul qui devrait écrire les lois, les voter et les publier sur Facebook. Plus besoin de JO, de ministres etc.



Dans la grande démocratie France qui se permet de donner des leçons au monde, c'est un seul homme (le président) qui décide seul du sort de 65 millions de français. Et on ose appeler cela démocratie.



Le Préfet il applique d'abord les ordres du Gouvernement, et parfois les ordres n'ont rien à voir avec les lois, et parfois le préfet applique sa propre loi. Exemple: quand De VILLEPIN est venu à la Reunion, il y avait un seul manifestant dans le hall de l'aéroport avec un panneau marqué Clearstream. Il n'emmerdait personne sauf la vue du Préfet qui a demandé de le virer. Le chef de la Police a demandé le motif légal. Le préfet a répondu: je me fiche de la loi, c'est ma jurisprudence, vous l'appliquez.