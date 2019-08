​Après les Sri Lankais, La Réunion plaque tournante d'une nouvelle filière migratoire vietnamienne ?

Le 25/08/2019 | Par Régis Labrousse | Lu 1947

Ce matin, quatre jeunes Vietnamiens dont un mineur isolé, étaient présentés devant le juge des libertés et de la détention au tribunal de Champ Fleuri, afin de statuer sur une seconde prolongation de leur maintien en zone d'attente sur l'aéroport de Gillot.Arrivés le 21 août dernier de Paris Orly, ils ont refusé hier soir d'embarquer sur le vol Air Austral à destination de Bangkok.L'affaire commence en fait le 16 août dernier quand Air Austral informe la PAF de Gillot qu'il manque dix personnes en transit sur le vol a destination de l'île Maurice. Il s'avère que ce sont dix Vietnamiens qui ont réussi a prendre le vol à destination de Paris Orly.Le procédé apparaît particulièrement bien rodé. Ils atterrissent de Bangkok pour Maurice en transit à La Réunion. Munis d'une double billetterie, ils embarquent ensuite sur le vol de Paris. Arrivés à Orly, il détruisent tous leurs documents permettant de les identifier.A Orly, ils sont placés en zone d'attente depuis leur arrivée le 17 août pour une durée de quatre jours comme les textes le prévoient.Après une enquête fastidieuse, la PAF est parvenue à déterminer qu'ils venaient bien de Bangkok et les autorités décident alors de les renvoyer en zone d'attente à Gillot afin de les reconduire sur la Thaïlande.Sur les dix Vietnamiens, six ont refusé d'embarquer à Orly. Ce sont d'ailleurs deux d'entre elles qui ont été à l'origine de l'incident survenu jeudi soir au départ d'un vil de French Bee que nous avions relaté dans notre article " Deux passagères hystériques clouent au sol un avion de French Bee à destination de La Réunion ". L'avion, qui était sur le point de décoller, avait du revenir à son emplacement de stationnement en attendant que la police monte à bord et fasse redescendre les deux passagères qui criaient et se débattaient. Finalement, l'avion était reparti avec une heure et demie de retard.Les quatre autres sont arrivés le 21 août à Gillot. Placés en zone d'attente à leur arrivée, la préfecture a décidé de les reconduire en Thaïlande le 24 août dernier sans escorte, mais ils ont refusé d'embarquer en restant assis par terre.