​Braquage du bureau de poste : Le dispositif post agression déployé

Le 02/08/2019 | Par Zinfos974 | Lu 27

Le communiqué de la direction de La Poste :

Ce matin, vendredi 2 aout, trois individus ont fait irruption dans le bureau de poste de La Source afin

de commettre un vol.



L’ensemble des collaborateurs présents a été profondément choqué. Aucun blessé n’est à déplorer.



La Poste de La Réunion réaffirme sa position de protection et d’accompagnement de ses collaborateurs. Le dispositif d’accompagnement post agression a immédiatement été déployé. Un soutien juridique a également été mis en place. Une plainte sera déposée tant au niveau des salariés que de l’entreprise.



Le montant des dégâts reste à déterminer. Les bureaux de poste de La Source et de Camélias sont fermés. La Poste invite ses clients à se rendre aux bureaux les plus proches.