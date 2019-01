​Brèves jaunes de Toulouse

3. Bertel de Vacoa le 06/01/2019 17:36



J'avais promis de ne plus JAMAIS intervenir sur les bafouilles de l'écrivaillon de Zinfos mais trop c'est trop !



Mauvaise pioche Nivet, j'étais à Toulouse aussi jusqu'à hier... je peux même vous dire que c'était à proximité de l' Allée Jean Jaurès !



Moi j'ai vu des gilets jaunes pacifiques, j'ai même défilé un moment avec eux avant d'aller à mes préoccupations. J'ai vu une dizaine ce fourgons de police stationnés devant les salles de cinéma à proximité et qui étaient en attente de pouvoir se défouler sur les GILETS JAUNES PACIFIQUES. Ces mêmes gilets jaunes ont déjoué les plans de cette police/milice en se dispersant dans les petites rues avoisinantes sans jamais perturber le trafic routier !!!



OUI ! Dans notre pays, Il y a eu des violences policières INDIGNES d'un pays de droit et ces violences ont conduit la milice au service du pouvoir à mutiler gravement des manifestants PACIFIQUES ! Des officiers de police et autres réservistes des Forces de l'Ordre l'ont dit et redit avant moi sur tous les réseaux sociaux. Si vous êtes INCAPABLE de reconnaître cela... il faut sérieusement vous réveiller !!!



Ce pouvoir a méprisé et réprimé avec une violence inouïe un mouvement de révolte d'une partie de la population qui n'arrive plus à vivre dignement de son travail et qui est indigné des dérives du pouvoir.



Je condamne bien sûr les casseurs et autres marginaux avides de "casser du flic ".... MAIS La violence appelle la violence... même si je ne partage pas cet adage... et que je suis contre les casseurs... il faut reconnaître que le pouvoir a tout fait jusqu'à présent pour permettre à ces nuisibles de s'exprimer avec leur violence !



... à l’encontre d’une foule en délire... dites-vous... c'est vous qui devriez cesser de délirer ...



... Mais je n’oublie pas que les rassemblements sur la voie publique doivent être déclarés en Préfecture... ... dites-vous encore ... pauvre inculte des mouvements sociaux ...



VOUS me faites pitié ... Nivet ... vous n'avez strictement rien compris à ce mouvement qui vient d'une partie non négligeable de la France profonde !



Vous réagissez avec votre mentalité formatée... Vous n'avez toujours pas compris qu'il n'y aura pas d'organisateur en chef... pas plus que de consignes qui seront suivies à la lettre... par des moutons. Les gilets Jaunes ne seront JAMAIS des moutons... et ils ont bien raison quand on constate combien vous réagissez... en mouton !