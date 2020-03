​COVID-19 : Service minimum sur le réseau Alternéo

Le 17/03/2020 | Par CIVIS | Lu 388

Suite aux annonces du Président de la République du lundi 16 mars 2020, la CIVIS a décidé, conformément aux directives ministérielles, de maintenir un service minimum dans son réseau de transport urbain.



Dès le mercredi 18 mars, le réseau Alternéo assurera quotidiennement des liaisons pour chaque ligne.



Compte tenu de la situation sanitaire, les clients seront autorisés à accéder au service sans aucun contrôle d’accès. Par ailleurs, les ventes de tickets ne seront plus réalisées.



Nous rappelons néanmoins, que les déplacements sont réglementés et limités. Les modalités pratiques (horaires, fréquences, …) seront communiquées dans la journée par l’opérateur du réseau.



La CIVIS remercie les usagers de leur compréhension et compte sur leur civisme.