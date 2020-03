​Confinement national : Le réseau Estival adapte ses services

Le 18/03/2020 | Par CIREST | Lu 152

Face aux mesures sanitaires prises par le gouvernement pour limiter la propagation du Coronavirus, le réseau estival s’organise afin de mettre en place une offre de transports adaptée, pour garantir la meilleure continuité du service via un service minimum.Depuis ce mercredi 18 mars, le réseau Estival assurera quotidiennement des liaisons pour chaque ligne à l’exception du TAC (Bras-Panon) et s’organisera de la manière suivante :- Départ à 7.00 : des écarts (quartiers) en direction des gares,- Retour à 11.00 : des gares en direction des écarts (quartiers)- Départ à 14.00 : des écarts (quartiers) en direction des gares,- Retour à 17.00 : des gares en direction des écarts (quartiers).Lignes concernées par ce dispositif :- 1, 1 Express, 2,- 11 à 20,- 30 à 44,- 48, 49, 64, 65,- 81 à 84,Il est demandé aux clients du réseau de réduire leurs déplacements compte tenu du confinement national.Enfin, la Cirest rappelle que par mesure de prévention, la vente des titres de transport (tickets) à bord des bus est supprimée. Les clients peuvent se rendre dans les points de vente des gares de Saint-Benoît, Saint-André et Bras-Panon ou faire l’acquisition des titres de transport en ligne depuis le site www.estival.re