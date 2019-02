​Débats citoyens à la Possession

Le 15/02/2019 | Par Lionel Bastian, Pour les Citoyens Volontaires | Lu 108

Dans le cadre du Grand Débat National, le gouvernement a fixé un moment de consultation.

A cette occasion, nous, citoyens volontaires prenons l’initiative d’organiser deux débats à la Possession les samedis :



- 23 février sur les thèmes de la Démocratie et de la Fiscalité

- 2 mars 2019 sur les thèmes du Service Public et de la Transition Ecologique



Ces réunions se dérouleront de 9h30 à 12h à la médiathèque Heva située au 24 rue Evariste de Parny, 97419 La Possession.



Un système de garde d’enfants à partir de 3 ans sera mis en place afin de favoriser la participation de chacune et de chacun.



Pour vous inscrire pour la garde d’enfants, merci de contacter par téléphone ou sms Mme Isabelle LATRA au 0262222002 ou 0693933985.



Pour tous renseignements complémentaires relatifs aux débats, merci de nous contacter à l’adresse suivante : debatcitoyenreunion@gmail.com