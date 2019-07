​Des paiements en ligne simplifiés et sécurisés

Le 05/07/2019 | Par CIVIS | Lu 24

Le paiement par Internet dans les collectivités locales est à la fois un enjeu de modernisation et une ouverture vers la dématérialisation.



C’est ainsi que le Président de la CIVIS, Michel FONTAINE, le Directeur Régional des Finances Publiques, Gilles DESHAYES et la comptable Public, Maryvonne VIDAL se sont réunis aujourd’hui, vendredi 5 juillet 2019, en l’Hôtel de Ville de Saint-Pierre pour signer des conventions de service de paiement en ligne.



Les services concernés par ce nouveau dispositif sont pour la CIVIS, le Camping de L’EtangSalé, le Centre Funéraire et les autres titres émis envers les usagers (redevance spéciale, locations, amendes …) et pour le CIAS, les crèches, le service de logement temporaire et le centre d’hébergement d’urgences.



Grâce à PayFiP, développé par la direction générale des Finances publiques (DGFiP), le paiement des sommes dues pour l’usage des services publics est facilité. Il s'agit d'une offre enrichie permettant un paiement simple, rapide et accessible, par carte bancaire (grâce au service TiPI "Titre Payable par Internet" proposé depuis 2010) mais aussi par prélèvement SEPA unique.



Le dispositif étant accessible 24 h/ 24 et 7 jours/7, les modalités de règlement sont simples à utiliser. Le service est entièrement sécurisé :

• pour les paiements par prélèvement, l’authentification se fait via les identifiants impots.gouv.fr, et bientôt via FranceConnect

• pour les paiements par carte bancaire, le recours à la norme de cryptage TLS garantit la sécurité des transactions. Une fois qu’il a saisi les coordonnées de sa carte bancaire dans une page sécurisée et validé son paiement, l’usager reçoit un ticket de paiement dans sa messagerie électronique