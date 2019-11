​Des records d'audience...

Le 29/11/2019 | Par Carl JOSEPH

Je ne suis pas l'avocat du diable Zemmour! Je ne sais rien de lui et de ce qu'il dit...sincèrement. Je zappe régulièrement les médias..autant que faire se peut. D'ailleurs je ne reçois pas Cnews...sauf ses deux autres minables concurrents.



Mais ce jeu de performances individuelles me séduit, je me prends parfois à aimer les hommes qui prêchent dans le désert.du passé comme du présent..mais j'ai comme compris que ses propos ont de la résonance jusqu'aux déserts d'Afrique...il a même trouvé un défenseur en la personne d'un Africain qui partage son point de vue..ce dernier n'est pas le premier..de nombreux dignitaires africains s'étonnent aussi de la confusion mentale ou de sa dévalorisation, dans l'esprit de la vieille Europe. Cette confusion qui amène l'Europe et nos pays à l'esprit suicidaire dans de nombreux domaines. Je pense que d'autres parties de monde n'en pensent pas moins même si elles ne s'extériorisent pas.



C'est politiquement incorrect ce que je dis, car nous sommes d'ordinaire, habitués voire soumis à l'influence de masse....ce qui nous fait perdre l'éveil.... bien plus aujourd'hui, qu'hier.