​Golf - Internationaux de France de double : Ils veulent remettre ça !

Le 29/11/2019 | Par Jean-Pierre Vidot | Lu 68

Ils l'avaient emporté en 2016 : David Antonelli - en jaune en 2018 - et Joël Stalter ont pris les commandes des internationaux de France de Golf sur le parcours de l'Etang Salé avec à leurs trousses une meute de poursuivants dont le meilleur joueur français du plateau, Romain Langasque, qui s'est décidé au dernier moment à faire le détour avant l'Afraia Bank Open à l'Ile Maurice la semaine prochaine…



Après plusieurs jours de pluie, le parcours du Golf Club de Bourbon à l'Etang Salé s'est habillé de toutes les nuances de vert. Et c'est sous un chaud soleil, souvent comparé par les joueurs à un véritable sauna, que les équipes ont essayé de produire leur meilleur jeu. David Antonelli associé à Joël Stalter a réalisé un sans faute avec une carte à - 9. Derrière à un coup, honneur aux dames avec la paire Lucie André - Agathe Sauzon qui a affronté sans brocher les difficultés - nombreuses - du parcours. Plusieurs équipes sont proches de la tête et les deux jours à venir, avec des formules de jeu différentes, vont mettre la pression.



Finalement présent avec à ses côtés le tahition Mahatua Berniere, Romain Langasque, le meilleur joueur français du plateau, a la ferme intention de s'acclimater en vue de l'Afrasia Open, manche du tour européen qui aura lieu à l'Ile Maurice la semaine prochaine. Tous les joueurs ont salué la qualité du parcours et le travail des jardiniers qui depuis plusieurs semaines ne ménagent pas leurs efforts.