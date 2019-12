​Inauguration de l’Avenue de la République : Une voie dédiée aux bus pour l’entrée de ville de Saint-André

Le 18/12/2019 | Par CIREST | Lu 182



Ce mardi 17 décembre, Jean-Paul Virapoullé, Président de la Cirest et Maire de Saint-André, Didier Robert, Président de Région et Cyrille Melchior, Président du Conseil Départemental ont inauguré le 1 er tronçon du futur pôle d’échanges « Esti + » de Saint-André, avenue de la République.



Cette voie de desserte de l’avenue de la République vers le futur Pôle d’Echanges à Saint- André est un aménagement routier de 320 mètres, entre les ronds-points du Trésor Public et « jet d’eau », destiné à fluidifier la circulation des bus. Ainsi, ce sont plus de 4 000 voyageurs et plus de 250 bus par jour qui vont bénéficier de temps de parcours améliorés.



Ce nouvel aménagement routier est composé d’un couloir de bus à sens unique et assure une liaison entre le futur pôle d’échange (actuelle gare routière), les quartiers Est de la commune et la RN2 à l’échangeur de la Balance.



Un bois rouge a symboliquement été planté par Jean-Paul Virapoullé, Didier Robert, Cyrille Melchior, Jean-Marie Virapoullé et les autres élus présents. Il matérialise la fin des travaux de ce 1 er tronçon et souligne l’importance accordée aux espaces verts qui ont été intégrés à ce projet d’aménagement : des espaces qui participent à la qualité de vie des Saint- Andréens et qui contribuent à la végétalisation de la ville. De même, Les piétons bénéficient de trottoirs améliorés plus larges, un meilleur ombrage, des traversées piétonnes sécurisés et l’installation de bancs publics.



L’équipement routier réalisé a permis la remise à neuf de la chaussée pour la circulation générale et la création de 10 places de stationnement sur la rue de la Communauté. Les stationnements desservant la cité artisanale ont aussi été remis à neuf pour préserver l’activité économique des commerces.



La mise en place d’un nouvel éclairage à LED garanti un confort et une sécurité d’éclairage la nuit et permet de réduire les consommations d’énergie. L’ensemble des aménagements réalisés répond aux critères d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduites.



Ces travaux d’un coût de 1.9 millions d’euros, ont été financés par le FEDER (Europe) l’Etat (Grenelle 2), la Région Réunion et la Cirest.



La prochaine étape concernera l’aménagement de la rue du Lycée et du pôle d’échanges de la ville en 2020.