​Jeux des Iles … une belle petite déroute réunionnaise ?

Le 29/07/2019 | Par Lambi | Lu 126

La Réunion termine 3ème des 10ème Jeux des Iles de l’Océan Indien organisés à Maurice au cours de cette dernière quinzaine de juillet. Maurice fait le plein de médailles et Madagascar se classe deuxième. Ainsi, notre île, département français bénéficiant de belles infrastructures sportives, de formations régulières d’entraîneurs, de nombreux stages en métropole, de bourses diverses pour nos jeunes sportifs -- souvent placés en sport-étude dans les meilleurs Centres Sportifs de France -- , d’équipements les plus modernes dans certaines épreuves, nous nous retrouvons derrière nos deux îles sœurs. Pourtant, dans le passé, la Réunion était bien le fer de lance du sport dans l’Océan Indien en obtenant très souvent la première place du classement général. Maurice a parfaitement organisé ses Jeux, jusqu’à se classer loin devant les autres îles. Elle s’est donnée les moyens de gagner largement avec le soutien de tout un peuple derrière elle.



Madagascar, malgré les problèmes socioéconomiques que nous connaissons, malgré les difficultés que rencontre la jeunesse de ce pays pour s’adonner aux activités physiques, malgré également le peu d’équipements adaptés pour pouvoir participer à égalité (voile, cyclisme, …), la Grande Ile a su se mobiliser pour effectuer une participation de qualité. Et surtout un grand merci à elle de n’avoir pas présenté l’équipe A des « Barea » en nous donnant la possibilité de remporter une « petite » médaille d’or supplémentaire en football ! Cela annonce-t-il un déclin de notre niveau sportif, avec une jeunesse réunionnaise trop « chouchoutée » pour accepter le goût de l’effort ? Cela est-il dû aux choix pas toujours bien ciblés des disciplines sportives pour ces Jeux ? Toujours est-il que la Réunion n’a pas donné, au cours de cet événement, l’image de leader de l’Océan Indien. Quand on connaît le peu d’importance accordée à la pratique sportive au sein de notre Education Nationale (2 heures seulement d’EPS par semaine en Lycée !), le manque de facilités au sein de nos communes pour pouvoir pratiquer le sport de son choix, l’absence de motivation et de volonté au niveau de nos dirigeants politiques pour soutenir les associations sportives aussi bien modernes (olympiques et non olympiques) que du temps « lontan » (Croche, Moring), il est normal d’obtenir de tels résultats.



A partir de là, qu’espérer pour demain, si ce n’est une réelle lucidité politique de la part de nos décideurs censés dynamiser la pratique sportive au sein de notre jeunesse. Qu’ils prennent objectivement la mesure de cet échec afin de proposer à l’avenir davantage d’activités saines et hautement éducatives auprès de nos jeunes Réunionnais. Croisons les doigts …..





1er Maurice : 93 médailles d’or ; 2ème Madagascar : 48 médailles d’or ; 3ème La Réunion : 46 médailles d’or ; puis Seychelles, Maldives, Comores et Mayotte.



PS : Les Maldives devraient organiser les Jeux de 2023. Cela se fera obligatoirement au détriment de certains sports. Aussi, pourquoi ne pas décerner l’événement à deux petits pays simultanément, en partageant ainsi en deux le nombre total des épreuves. Par exemple, les Maldives d’un côté avec ses propres disciplines et les Comores avec d’autres disciplines. Cela faciliterait l’organisation de ce genre de manifestation, atténuerait les futurs investissements et ouvrirait davantage le choix des épreuves, pour le bien de la Jeunesse de notre île et de l’Océan Indien.