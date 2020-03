​Joseph Sinimalé : "J’appelle à la responsabilité de l’ensemble des élus municipaux"

Le 19/03/2020 | Par Zinfos974 | Lu 244

"Notre pays traverse, comme l’a dit le président de la République, une crise sanitaire sans précédent.



Les jours difficiles sont encore à venir.



En cette période de doute, d’interrogations, nous devons êtes au plus de la population. Pour la rassurer, lui venir en aide au besoin et l’accompagner.



Plus que jamais, nous, élus municipaux, devons jouer notre rôle de proximité. Parce que c’est notre mission. Parce que c’est aussi notre devoir.



Je l’ai dit, je prendrai toutes mes responsabilités en tant que maire de Saint-Paul. Plus que jamais je serai aux côtés de mes administrés.



Mais ce travail, je ne peux pas l’accomplir seul. Il y a eu une période électorale où chacun a pu exprimer ses idées. Mais aujourd’hui, il y a beaucoup plus important :



la santé de notre population, l’écoute et l’accompagnement.



Aussi, je m’adresse personnellement et de façon solennelle à l’ensemble des élus de mon conseil municipal, quel que soit leur appartenance politique, pour que nous nous retrouvions afin de déterminer ensemble les mesures à apporter à la population saint-pauloise.



C’est uni que nous pourrons faire face et que nous lutterons contre la propagation du Covid-19. C’est ensemble que nous serons plus efficace pour nos administrés.



Merci de votre attention, de votre responsabilité pour faire face à cette crise"