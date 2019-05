​Journée du Lupus : le CHU de La Réunion se mobilise A l’occasion de la journée Mondiale du Lupus

Le 07/05/2019 | Par Zinfos974 | Lu 124

Le CHU de La Réunion propose des stands d’information et de conseils, ce vendredi 10 mai 2019, en partenariat avec les associations "Lupus Réunion" et " Un autre Regard".

Le CHU de La Réunion accueille ce vendredi des stands d’information dans le hall principal de son établissement de St-Denis, pour informer les usagers et le personnel hospitalier sur le Lupus, maladie peu voire méconnue du grand public.



Nous avons le plaisir de vous convier à cette journée : Le vendredi 10 mai 2019 De 9h à 15h dans l’atrium au CHU Félix Guyon.



Lors de cette deuxième édition, l’association lupus invite aussi des malades de la sclérodermie à se joindre à cet évènement.



La Présidente de l’association « Lupus Réunion » Sabrina Réseda sera présente pour informer et parler du lupus, elle sera accompagnée des malades de la sclérodermie pour échanger sur cette pathologie.



Guillaume Kichenama, Président de l’association « Un autre regard » et Nathalie Jauze, tous deux socio-esthéticiens au CHU de La Réunion, proposeront un atelier de socio-esthétique.



Côté médical, le Dr Loïc Raffray, du service de médecine Interne du CHU Félix Guyon sera aussi présent. Les associations attendent les malades, leurs familles et leurs proches pour échanger et partager leur expérience autour de la maladie.