1. Nivet le 16/10/2019 16:06



Pas d'Europe politique, pas d'Europe militaire ! Trump a bien raison de nous moucater. On n'a plus de frontières, et ça nous sert à quoi ? Libre circulation et des biens et des gens ? Et ça donne quoi ? L'économie française est asphyxiée because la concurrence étrangère, et l'envahisseur est déjà là !



A.N.