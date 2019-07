​L’aéroport Roland Garros prêt pour ​la haute saison

Le 03/07/2019 | Par N.P | Lu 125

L’aéroport Roland Garros prêt pour les grands départs. Ce vendredi 5 juillet commence ​la haute saison de l’hiver austral 2019. Elle se poursuivra jusqu’au dimanche 1er septembre.



Un trafic quotidien de plus de 10 000 passagers à certaines dates est attendu. Une pointe d’activité est notamment prévue en matinée les vendredis et samedis, au moment du départ des vols de jour vers la métropole, ainsi que les soirées des mardis.



En l’état actuel des prévisions des compagnies aériennes, aucune mesure de restriction d’accès à l’aérogare n’est toutefois programmée, précise l'aéroport. Une meilleure répartition du trafic dans la journée et la configuration du circuit des passagers au départ ont en effet contribué à améliorer la fluidité au sein de l’aérogare pendant les pics d’activité.



Trois aubettes de police, au minimum, seront ouvertes dans le sens des départs et à l’arrivée, à l’atterrissage des vols de gros porteurs en provenance des pays tiers. Un agent d’accueil se positionnera en amont du contrôle de police lorsque deux gros porteurs arriveront simultanément, afin de mieux aiguiller les passagers.



Des fonctionnaires de police seront également présents en permanence devant l’aérogare, au niveau de la voie de dépose-minute, aux heures de plus forte affluence.