​L’éveil des citoyens

Le 16/08/2019 | Par Gigi, jardineuse de forêt | Lu 89

Nous autres humains sommes tout à fait capables d’éradiquer des espèces animales ou végétales de la planète ! Nous sommes tout à fait capables de vider l’océan de ses poissons ! Alors pourquoi ne serions nous pas capables d’éradiquer une envahissante qui couvre actuellement environ 3 hectares ?



Ah oui ! Parce qu’il n’y a personne pour nous payer à faire ça.



Dire qu’il suffirait qu’ un mécène se propose de racheter cette peste ne serait-ce à 5euros le kilo pour qu’elle disparaisse en moins de 15 jours !



Mais en attendant ce ruissellement hypothétique, j ai appelé à l’aide des associations comme Best Run et la Scabe qui organisent des ramassages de déchets et/ou de la re-végétalisation d’espaces dégradés. Elles ne sont pas les seules à faire ça et sont toutes bien venues!



Voilà des gens intelligents qui savent joindre l’utile à l’agréable, car ces activités sont à la fois ludiques et valorisantes tout en offrant le bonheur rare de travailler en groupe dans la nature.



La Grande Restauration de l’environnement a commencé. L’éveil des citoyens, leur mobilisation bénévole, leur générosité enthousiaste sont autant de planches de salut qui se présentent à ceux qui ont la fâcheuse impression de patauger dans la mélasse.

Atelier d arrachage sur place à la luge d’été route du Maïdo tous les mercredis et samedis du mois d’août, je vous y attends!