​La SEPIA, pour les Pieds Noirs

Le 23/06/2019 | Par Alain Nivet | Lu 102

La SEPIA, genre de sèche, favorite de la cuisine méditerranéenne, pour sa définition. De très nombreux clubs à travers le monde portent ce nom.



Oui, il y a cent millions de chinois, mais un million de Pieds Noirs répartis dans le monde pour les raisons que nous connaissons, et ils le font savoir. La vocation de ces clubs est de perpétuer la culture Pied Noir.



Pour rappel, le Pied Noir est un français d’Algérie, et par extension pour les protectorats français de Tunisie et du Maroc. Bien sûr, à la Réunion, il y a une SEPIA dont je fais partie avec grande fierté.



Mais le bémol, il n’y a pas un jour où je reçois un avis de décès de l’un de ses membres. Notre malheur remonte à juillet 62, et nos anciens disparaissent, l’âge venu. C’est triste !



Nous avons vécu une guerre difficile dite, par les "francaouis", (zoreils de là-bas) sans nom, mais nous ne pouvons nous résoudre à oublier notre terre natale que nous avons tant aimée.



La culture Pied Noir est cependant perpétuée par nos parents. C’est ainsi que ma mère m’a toujours éduqué dans le souvenir.



Mes enfants, qui ne sont pas nés chez nous, savent qu’ils sont Pied Noir de souche. Non, grâce à la Vierge de Santa Cruz, notre Madone, nous existerons toujours, nous, Pieds Noirs.