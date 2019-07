​La filière canne est momentanément sauvée ! Satisfaction à la CCIR

Le 19/07/2019 | Par CCIR | Lu 74

Le président Ibrahim Patel remercie les ministres .





Le samedi 6 juillet dernier, Ibrahim Patel, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion, a reçu au siège de l'institution le collectif des transporteurs liés à la campagne sucrière.



Ceux-ci l'avait sollicité afin qu'il porte auprès de la ministre des Outre-mers leur motion et leurs inquiétudes.



Cette motion demandait la réinscription de l'aide à la filière canne qui avait disparu de la proposition de la loi de finances 2020.

L'impact de cette disparition sur la filière canne, les transporteurs et, par ricochet, sur l'économie locale aurait été catastrophique.

Fidèle à sa mission d'accompagner les professionnels et à son rôle de représenter les intérêts de La Réunion, la CCI de La Réunion s'est saisie du dossier.



Par la voie de son président, l'institution consulaire a porté leur message et leur motion à la ministre le mardi 9 juillet et ce message a été entendu.



Le président de la CCI de La Réunion se réjouit de la décision annoncée ce soir par le ministre de l'agriculture et la ministre des Outre-mers de maintenir l'aide de 38 millions d'euros annuelle, dont 28 millions pour La Réunion ; Ce, pour la durée des conventions canne signées en Guadeloupe et à La Réunion.



Ibrahim Patel remercie le gouvernement pour sa compréhension et la rapidité de sa réaction dans la prise en compte des intérêts vitaux de notre département.







Ibrahim PATEL

Président de la CCI de La Réunion