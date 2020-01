​La gendarmerie de La Réunion installe un poste provisoire au lagon de l'Hermitage

Le 03/01/2020 | Par Regis Labrousse | Lu 627

​La gendarmerie de La Réunion, nous informe sur sa page Facebook, qu'un poste provisoire est mis en place à la station balnéaire de l'Hermitage.

À compter du 2 janvier et pendant toute la durée des vacances scolaires, la gendarmerie de Saint Paul met en place un poste provisoire au coeur de la station balnéaire. Ce poste sera composé de dix militaires issus du détachement de Surveillance et d'Intervention de Saint Paul et de la réserve opérationnelle de la gendarmerie de La Réunion.



Ce poste est chargé d'assurer la sécurité et la prévention des vols sur les plages et les parkings de l'Hermitage pendant cette période d'affluence. Comme les années précédentes, des patrouilles équestres seront également déployées dans le cadre de la police de sécurité du quotidien, grâce au soutien de la mairie de St Paul et du club hippique de l'Hermitage.