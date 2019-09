​La planète en feu !

Le 25/09/2019 | Par Patricia Coutandy, la militante | Lu 137

Ce mois de septembre 2019 verra arriver sur la scène mondiale le 4ème rapport du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du Climat (GIEC). Le réchauffement climatique s’accélère, la montée grandissante du niveau des océans va faire migrer près de 280 millions de personnes et faire disparaître des îles, des terres de la carte du monde.Cette projection catastrophique est due à la croissance d’émissions des gaz à effet de serre, augmentée par la fonte du permafrost (appelé également pergélisol, partie profonde d'un sol constamment gelée piégeant virus, bactéries, et du méthane). En effet, des pays, notamment les plus pollueurs ne respectent pas l’accord de Paris : les engagements sur la réduction du C02. Les décideurs sont réfractaires à un changement de modèle économique, autant de facteurs qui continuent à faire basculer le destin de près de 7,7 milliards d’habitants.Pourtant, si l’on s’y met tous, des résultats seront au rendez-vous de la mobilisation internationale. Dès les années 1970, la couche d’ozone commençait à être endommagé jusqu’à présenter un trou conséquent au-dessus de l’Antartique. L’ozone est essentiel à la vie car elle protège des rayons ultra-violets du soleil. En 1987, les Nations unies adoptent un accord contraignant, le protocole de Montréal, pour interdire l’usage des ChloroFluoroCarbures (CFC), substances responsables de la destruction de la couche d’ozone.Nous sommes en 2019, semblable à l’espoir chanté par Chimène Badi dans « le jour d’après », des images montrent la couche d’ozone en train de se reconstituer après 32 années d’efforts, certes difficilement, mais preuve qu’il est encore temps si nous oeuvrons tous, ensemble. Telle sera la mission du GIEC, donner des indicateurs et des systèmes pour que tout le monde s’y mette afin d’inverser la tendance du réchauffement climatique.L’instant est grave, la capacité de régénération de la planète est profondément impactée, le 18 août dernier, l’Islande clame au monde entier l’adieu à Ok (Okjokull), son premier glacier de 700 ans fondu sous les effets du réchauffement planétaire. Ce focus sur la cryosphère (surfaces englacées ou enneigées occupant jusqu’à 85 millions de km2) n’est pas sans rappeler l’appel de Manille pour le climat. Et pour cause, ces étendues de glace régulent non seulement la quantité des masses d’eau sur le globe mais aussi le refroidissement planétaire.Le 26 février 2015, les Petits États Insulaires en Développement (PIED) menacés de disparition lancent à Manille aux Philippines un vibrant appel qui sonne comme le sos, d’un terrien en détresse : « …considérant que nous atteignons le point de non-retour en matière de changement climatique et que nous devons passer des intentions à l’action, nous appelons solennellement »... « Tous les acteurs, les États, les collectivités territoriales, les entreprises, la société civile, les organisations non gouvernementales, les universités et les citoyens à jouer pleinement leur rôle dans la lutte contre le changement climatique et en particulier contre ses effets, et la réduction des risques de catastrophes naturelles liées au climat, par des efforts individuels ou des initiatives en coopération ».Nous sommes en 2019, des incendies ravagent des forêts, notamment en Amazonie. Les cours d’eau, les sols, les mers sont pollués à outrance… Le massacre de la planète, des habitats, des populations, progresse sous couvert de la voracité.La voracité, avidité à manger, à satisfaire un besoin : la voracité des loups. Avidité à satisfaire un besoin, à gagner de l'argent. C’est la définition du dictionnaire Larousse, tout ce qu’il faut pour éclairer ce qui se cache sous « les maux » d’accroissement de la productivité. Un terme savant pour nous expliquer que le saccage de notre espace vital correspondrait à la « perspective vertueuse » de nourrir 9,2 milliards d’humains d’ici 2050.Ainsi, la faim du monde va nous conduire à notre fin !Qui peut croire cela ? Des tonnes d’invendus de l’industrie agro-alimentaire et vestimentaire sont détruites en permanence. Pourquoi brûler encore des forêts pour élever du bétail alors que l’on peine à écouler la production. Gaspillage et inconscience, ce constat est inacceptable non seulement pour les populations autochtones mais aussi envers les peuples souffrant de la famine.Le modernisme et les modes de production intensifs déclinés par des manipulations génétiques, par l’usage des énergies fossiles, des engrais, des pesticides, l’élevage industriel, épuisent non seulement les ressources mais aussi augmentent la pollution, le gaspillage. Nous sommes au 21ème siècle, améliorer la performance du secteur agro-alimentaire tout en rationalisant les espaces agricoles est un objectif vital à atteindre.Des alternatives à l’agriculture intensive existent mais rien ne garantit que la pratique de l’agroécologie soit au cœur des accords de libre-échange, le Mercosur, le CETA et tant d’autres conclus par les dirigeants à l’échelle mondiale !Pourtant, la recherche de solutions, associant sobriété, respect de la nature et les nouvelles technologies peuvent propulser un nouveau modèle financier et environnemental en mesure de s’adapter aux défis de notre siècle. En tant que « consom’acteur », comment allons-nous faire entendre notre voix? Avons-nous encore un espace, une liberté pour agir ?La fin de la surexploitation des océans en faveur du développement d’une pêche durable a nécessité une grande mobilisation. Le 11 juillet 2017, Green Peace témoigne « Il aura fallu deux ans de campagne, de travail sans relâche, d'actions de terrain, et près de 700 000 signatures récoltées à travers le monde, pour convaincre Thai Union, le géant mondial des produits de la mer, de prendre ses responsabilités pour la préservation des océans et le droit des travailleurs. »… « C’est un virage à 180° qui envoie un signal fort à toute l’industrie de la pêche, démontrant qu’il est possible de faire mieux pour la protection des océans et des travailleurs de la mer. « Deux ans de campagne, deux ans de mobilisation citoyenne… »Ainsi, la pression populaire a déjà contraint des industriels à enclencher le virage vers des modes de production et de consommation responsables.La mobilisation citoyenne se poursuit et s’exprime au jour le jour différemment: le boycot des produits, l’achat éco-responsable, la signature des pétitions, les relais de campagne de communication, les réactions et les témoignages sont autant de leviers utilisés. Les citoyens agissent, pour faire de la faim du mois et la fin du monde un même combat.En ce qui concerne l’industrie agro-alimentaire, c’est aussi une question de santé publique tant pour le producteur que pour le consommateur. La corrélation entre l’exposition des professionnels aux produits phytosanitaires et certaines maladies, parkinson, cancers, n’est plus à démontrer (source ligue contre le cancer). Il s’agit de soutenir, avec une conscience vive, un nouveau plan d’action pour que les recours aux incendies, aux vaches hublots, aux phytosanitaires ne soient plus la règle !Nous le savons tous, la réussite de ce défi climatique se trouve dans la transversalité des approches, et l’addition de chaque contribution. En 1972, le météorologue Edward Lorenz avait-il anticipé la situation avec cette interrogation : «Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ?».Tous les gestes au quotidien contre la nature soulignent « durablement » l’effet papillon contre le climat.Actuellement, la planète brûle avec pour conséquence, la hausse des températures, l’élévation de plus de 40 mètres du niveau des mers. Alors que le GIEC envisageait la reforestation comme une des solutions pour contenir le réchauffement climatique. La menace est là !Amplifions notre mobilisation citoyenne pour la transition vers une économie décarbonée. Mettons en oeuvre l’agenda 21 afin de limiter à 1,5°C la hausse des températures.Pour aider l’Amazonie, voici le lien de greepeace www.greenpeace.fr/amazonie-nos-poumons-brulent Tous ensemble agissons, pour ne rien regretter demain !A Sainte-Suzanne, le 19 septembre 2019