​La route du volcan devient le chemin Jean-Marc Miguet

Le 06/11/2019 | Par Mairie du Tampon | Lu 62



Ce mardi 5 novembre, la route du volcan a été rebaptisée le chemin Jean-Marc Miguet, en présence de sa famille. Un hommage est donc rendu à celui qui a joué un rôle déterminant dans la définition des missions du service forestier et qui a créé des voies d'accès et des sentiers pour accéder aux forêts réunionnaises. Parmi ces voies d'accès : la route du volcan, qui est notamment empruntée par 400 000 touristes chaque année.



Né en 1922 en Alsace, Jean-Marc Miguet est arrivé à La Réunion en 1949 et s’est installé comme réunionnais. Ancien élève de l'école forestière et ingénieur en agro-économie, et connu pour son caractère entier, passionné et impérieux, il a été le premier président du Conservatoire Botanique des Mascarins aux Colimaçons.