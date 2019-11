​Le Plan Climat Air Énergie Territorial : La Cirest lance l’élaboration de son plan face aux enjeux climatiques

Le 18/11/2019 | Par CIREST | Lu 46



Ce jeudi 14 novembre 2019 marque le lancement de l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la Cirest.



Réunis à Bras-Panon, dans la salle du conseil municipal, Henri Chane-Tef, 1er Vice-président de la Cirest et Daniel Gonthier, maire de la commune et également Vice-président de la communauté d’agglomération ont rappelé les enjeux de ce plan pour le territoire de la Cirest face au changement climatique. Une cinquantaine de partenaires (mairies membres, associations, organismes publics) étaient réunies pour cette phase de lancement.



Marie-Dominique Leroux, responsable adjointe de la division Etudes et Climatologie à Météo France, a été invitée par la Cirest pour présenter l’évolution des températures de ces cinquante dernières années. Lors de son intervention, elle a annoncé que les spécialistes prévoyaient une augmentation des températures de 1 à 3°C pour La Réunion à l’horizon 2030. Les données présentées par Météo France ont montré l’importance d’agir « maintenant » et de proposer un véritable plan d’actions pour s’adapter au changement climatique, réduire les émissions de gaz à effet de serre et atteindre l’autonomie énergétique.



Le PCAET, outil de mise en œuvre des objectifs européens, nationaux et régionaux en matière de qualité de l'air, d'énergie et de climat, contribue à répondre à ces enjeux vitaux sur le territoire de la Cirest.



Les intercommunalités, chef de file des PCAET



L’élaboration des PCAET est confiée aux EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) à fiscalité propre de plus de 20000 habitants. Avec 126 777 habitants recensés en 2016, le rôle de la Cirest est ainsi renforcé, en devenant le coordinateur, le chef

d’orchestre de la transition énergétique sur tout son territoire.



Projet territorial de développement durable, le PCAET permet de définir les objectifs stratégiques et opérationnels de la Cirest afin d’atténuer le changement climatique, le combattre efficacement et de s’y adapter. Ce plan va notamment s’appuyer sur le développement des énergies renouvelables et sur la maîtrise de la consommation d’énergie, en cohérence avec les engagements nationaux et internationaux de la France, tout en intégrant les enjeux de qualité de l’air.



Participatif, le PCAET est co-construit par les décideurs, les services des collectivités territoriales et les acteurs du territoire (collectivités, acteurs socio-économiques, associations, entreprises, universités, habitants…). Il vise une cohérence entre les actions

du territoire, en passant au filtre « climat-énergie » toutes les décisions et politiques, pour passer d'initiatives éparses, engagées au coup par coup, à une politique climat-énergie cohérente, concertée et ambitieuse.



Des ateliers thématiques pour co-construire le PCAET



La Cirest propose dans le cadre de l’élaboration de son plan climat d’associer les acteurs du territoire et divers partenaires institutionnels (Communes, Département, Région, ADEME, Météo France, …) autour de 4 ateliers thématiques :



Atelier 1 - L’adaptation du territoire aux changements climatiques

Cet atelier concerne principalement l’aménagement du territoire, les enjeux liés à l’urbanisme, la gestion des risques, le cycle de l’eau, la santé, la consommation, la gestion des déchets.

► Atelier programmé le 18 novembre à la mairie de Bras-Panon



Atelier 2- La mobilité

Cet atelier concerne les différents modes de déplacements, les mobilités alternatives et innovantes, les transports en commun, le co-voiturage, les véhicules électriques, les modes actifs (vélos, vélobus, marche, trottinette …)

► Atelier programmé le 20 novembre à la mairie de Bras-Panon



Atelier 3- L’énergie

Ce dernier atelier concerne la production, consommation d’énergie, la maîtrise de la

consommation, les énergies renouvelables, la performance des bâtiments résidentiels et

tertiaires.

► Atelier programmé le 22 novembre à la mairie de Bras-Panon



Atelier 4- Une concertation avec les scolaires

Cet atelier amènera les jeunes, en tant qu’acteurs primordiaux dans la société, à formuler des "messages clés" sur les questions climat

► Atelier programmé le 3 décembre dans deux lycées du territoire





Les différentes directions de la Cirest, les services municipaux des communes membres, les associations et différents services des collectivités territoriales sont également associés à la démarche.



Les propositions issues de cette démarche concertée permettra à la Cirest et à ses communes membres d’avoir une feuille de route opérationnelle à mettre en place sur le territoire pour atteindre l’autonomie énergétique, réduire les émissions de gaz à effet de

serre et s’adapter au changement climatique.