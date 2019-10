​Le SIDÉLEC Réunion et ses partenaires inaugurent un micro-réseau mutualisé 100% solaire à Roche Plate

Le 23/10/2019 | Par SIDELEC | Lu 111

Face à l’urgence climatique, le SIDÉLEC Réunion, en partenariat avec les villes de Saint-Paul et la Possession, la Région, le Département, le Parc National, l’ONF, EDF, l’ADEME, l’Etat, l’Université de La Réunion et la SPL Horizon, collaborent ensemble à la pérennisation de la fourniture d’électricité sur Mafate. Un micro réseau mutualisé et 100% solaire a ainsi été inauguré ce lundi 21 octobre 2019 chez des bénéficiaires, M Robert et Mme Libelle. L’ouvrage alimente au total trois familles. Actuellement au stade expérimental, ce modèle d’alimentation électrique doit s’étendre à termes à l’ensemble des foyers mafatais.



Le Syndicat d’électricité du département de La Réunion, (SIDÉLEC Réunion) a inauguré avec ses partenaires ce lundi 21 octobre 2019, le 1er micro-réseau 100% solaire à Roche Plate sur Mafate, en présence de Maurice Gironcel, Président du SIDÉLEC Réunion, D’Alin Guezello, Directeur Général de la SPL Horizon Réunion, de Jacqueline Henry, Conseillère Départementale, de Patricia Locame, Adjointe au Maire de Saint-Paul, également élue au TCO et Présidente de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest, d’Olivier Duhagon, Directeur Régional d’EDF SEI, de Didier Perriot, Responsable de l'Unité territoriale à l’ONF et de Didier Calogine, Maître de Conférences et Docteur en Mécanique Energétique.