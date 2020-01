​Le bilan édifiant après seulement 4H de contrôles menés par les gendarmes dans l'Est

Le 07/01/2020 | Par Ludovic Grondin | Lu 2662

Ce jour de 06 à 10 heures, les gendarmes de la brigade de Saint-Benoit, renforcés par leurs collègues motocyclistes de la brigade motorisée, ont mené une action destinée à lutter contre les comportements accidentogènes sur la RN2.



Le bilan apparaît édifiant puisque 38 infractions ont été constatées lors de ce contrôle, parmi lesquelles 14 dépassements de la vitesse, lieu où elle est limitée à 110.



19 usages de téléphones ont été également relevés. A noter un automobiliste circulant sans assurance, son véhicule a fait l'objet d'une immobilisation ou encore un autre, contrôlé à 07 heures 30 avec un taux de 0.46 milligrammes d'alcool par litre d'air expiré. Son permis de conduire a été retiré sur le champ, il perdra six points sur son permis et devra répondre de ses actes devant la justice.



D'autres opérations de ce type, dans les créneaux horaires particulièrement accidentogènes 06h/09h et 15h/18h seront programmées dans les semaines à venir, signale le commandement de la Gendarmerie de La Réunion.