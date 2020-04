​Le marché forain de Saint-Louis est ouvert

Le 22/04/2020 | Par LG

La ville de Saint-Louis ouvre son marché forain ce mercredi 22 avril 2020 depuis 6h jusqu'à 13h dans la rue de l'église.



De ce fait, la rue de l'église est fermée de 5h à 14h, portion comprise entre l'Avenue Principale et la rue Joseph Bédier.



L'entrée et la sortie du marché se feront par l'Avenue Principale (rond-point de l'église) et le stationnement sera gratuit en centre ville. Aussi, des mesures de sécurité sont mises en place pour éviter la propagation du coronavirus.



Ainsi, un stand est installé à l'entrée du marché pour se laver les mains, les produits seront servis par les forains, pas plus de 35 personnes sont autorisées en même temps à l'intérieur du marché… L'occasion de faire le plein de fruits et légumes frais.