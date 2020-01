​Le zembrocal avarié de la candidate de Thierry Robert !

Le 28/01/2020 | Par Florence Coutama | Lu 106

Après la tentative avortée d’une candidature de Karine Nabenesa qui a fait un flop retentissant la semaine dernière, Thierry Robert a sorti son alibi Sylvie Comorassamy de derrière les fagots.



Acculé par un peuple qui ne veut entendre parlé de lui et par une justice qui l’a banni, l’ex député-maire en vient a tirer sa dernière carte du jeu en proposant la candidature de sa fidèle parmi les fidèles Sylvie Comorassamy, celle qui suit la voix de son maître les doigts sur la couture du pantalon.



Effaré par le succès magistral du meeting de lancement de campagne de Bruno Domen qui a rassemblé près d’un millier de Saint-Leusiens et les ténors politiques de toute La Réunion au-delà des clivages politiques, Thierry Robert tente désespérément de bricoler à la hâte une liste de vengeurs et de rancoeurs faite de bric et broc avec 2 prétendants à la candidature qui avaient beaucoup de difficulté à lancer leur campagne et à monter leurs listes tout simplement parce que la population ne veut pas de tels candidats totalement déconnectés des réalités saint-leusiennes.



Malgré ses arrangements de derrière la cuisine qui aboutit à un vrai « manger cochon » politicien, celui-ci ne passe décidément pas dans l’opinion saint-leusienne.



Les Saint-Leusiens veulent voter pour un projet, pour une tête de liste qui incarne la Ville, ses habitants, sa culture, son patrimoine et son histoire. Les Saint-Leusiens n’ont pas envie d’une tête de liste qui serait la marionnette de Thierry Robert et qui est une élue municipale et régionale qui n’a pas laissé un souvenir impérissable à ces administrés et dans la fadeur rime avec son bilan de mandat. Les saint-Leusiens préférent une tête de liste dynamique qui ose s’affirmer et qui sait rassembler.



Les Saint-Leusiens ne veulent pas d’un mariage bidon entre la carpe et le lapin (ou plutôt les lapins en l’occurrence !). Cette mésalliance transpire les petits calculs politiciens et l’absence d’ambition pour notre Ville. Par ailleurs les Saint-Leusiens ne supporte plus les candidats qui mènent leur campagne basée sur le mensonge. Ainsi malgré les allégations de Sylvie Comorrassamy et ses nouveaux alliés de circonstance, Bruno Domen s’est toujours battu et continuera à se prononcer contre un éventuel projet de carrière à Bois Blanc. Ses actes et ses déclarations ont toujours été clairs à ce sujet.



Ce n’est pas le cas des membres de cette nouvelle troïka d’opérette qui se contredisent en pleine conférence de presse et qui peinent à avouer à demi mots que c’est Thierry Robert qui tire les ficelles de leur zembrocal avarié ingeste aux Saint-Leusiens.

Saint-Leu mérite mieux que Sylvie Comorassamy car Saint-Leu mérite mieux que Thierry Robert.