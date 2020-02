​Les femmes et les jeunes de Sainte-Marie présentent leur projet

Le 28/02/2020 | Par Zinfos974 | Lu 153

Les femmes et les jeunes, volontaires et ayant participé aux Ateliers Citoyens, proposent, respectivement, de mettre en place un projet phare dans l’optique de faire progresser le territoire de Sainte Marie. Ces projets, précisés dans un rapport, sont remis ce jour au candidat Richard Nirlo afin de contribuer à la constitution d’ un programme en cohérence avec les aspirations de la population de Sainte-Marie.



Après les multiples rencontres citoyennes initiées par l’équipe de Richard NIRLO pour écouter et échanger avec la population de Sainte-Marie sur leurs besoins et leurs attentes, les femmes et la jeunesse sainte-mariennes font émerger via les mouvements citoyens « Sainte-Marie au Féminin » et « RNJ» des projets en relation directe avec l’avenir de la commune et les préoccupations des citoyens.



La Maison de la Femme pour développer la solidarité entre et pour les femmes de Sainte-Marie Le mouvement « Sainte-Marie au féminin » propose la mise en place de la Maison de la Femme, un lieu de contact et d’échanges pour développer la solidarité entre et pour les femmes de Sainte-Marie, un endroit pour développer les réseaux des femmes sur la commune.



Ce site aura pour vocation de répondre aux attentes et besoins de la gente féminine et de :

> libérer la parole des femmes,

> soutenir celles en difficultés (femmes battues, femmes seules, ...),

> valoriser les actions et les initiatives des Saintes-Mariennes (Entreprises, Associations, ...),

> accompagner les femmes dans leur projet de vie (activités professionnelles, parentalité, santé/bien-être, formation...)



Une Maison des Associations Jeunesses pour développer un réseau Jeunesse efficace



Les jeunes de Sainte-Marie souhaitent voire se développer un réseau Jeunesse efficace au travers duquel les actions et démarches pour les jeunes soient regroupées. Pour mieux organiser ce réseau, les jeunes projettent la structuration d’un Maison de la Jeunesse Citoyenne.



Cette maison sera le point de contact privilégié des jeunes Saint-Mariens pour les orienter, écouter et accompagner dans les différents champs de leur vie au niveau de la commune.



Objectifs :

> pouvoir entrer en contact avec les associations de la commune de façon plus rapide et efficace sur un même lieu,

> s’informer sur les actions sur Sainte-Marie les concernant,

> être accompagné dans leurs démarches administratives et de formation, être mieux sensibilisé à la citoyenneté,

> être entendu et soutenu dans leur difficultés.

Ces propositions de projets émanant de la population de Sainte-Marie seront prise en compte et intégrées dans le programme de Richard Nirlo.