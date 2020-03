​Lettre ouverte à M. le Préfet de la Région Réunion

​Lettre ouverte à M. le Préfet de la Région Réunion

Le 27/03/2020 | Par Rochecouste Gérald, La Plaine des Cafres. | Lu 537

Monsieur le Préfet, je suis au regret de devoir vous interpeller en pleine pandémie mais la situation l’exige. Dans le cadre de la gestion de crise du coronavirus, nous les citoyens de la Réunion, sommes confrontés à maintes déclarations contradictoires. Ainsi, celles de la directrice de l’ARS, sont floues et incohérentes, sans transparence comme seriné et totalement abstraites. C’est du yaka fautkon vu que pour les actes cela reste sans suites. Aussi, à chaque fois, on répète encore et toujours la même chose et les engagements ne sont pas tenus. Concernant les consignes à suivre, elles étaient claires et nettes. Mais, en ce qui concerne leur application, c’est la confusion la plus totale.



On nous dit de respecter les distances de socialisation, ce qui est normal. Mais, nos autorités ne le font pas. Ainsi, en conférence de presse, vous êtes kolé serré avec les chefs des forces de l’ordre qui ont pour mission de nous faire appliquer et respecter les consignes. Certes, je relève sur la vidéo une petite hésitation de votre part, peut-être à cause de la disposition des chaises car vous faites déplacer une. La question se pose, cette mesure s’applique ou pas ? Il à noter, lors des élections municipales, les consignes de la circulaire du ministre de l’intérieur n’étaient pas, en ce qui concerne mon bureau de vote, et d’autres, totalement appliquées.



Concernant la directrice de l’ARS, sans polémiquer en ce moment, un commentaire. Suite au premier cas sur l’ile, vu ses déclarations, en votre présence, soit elle prend les Réunionnais pour des ignares incapables de constater ses contradictions et incohérences, soit elle démontre son ignorance sur le fait que dans un avion, un cas contact peut se produire entre un PNC et un Pax (toucher des mains lors du passage du plateau, distance entre visages inférieur à un mètre) ainsi qu’une contamination de surface (plateaux et/ou, verres, tasses, dossiers de sièges, porte de toilettes etc., vêtements). Si pour l’ARS, Il n’y a pas de risque, pour moi, il y en a (consigne se laver régulièrement les mains). Le site de l’ARS dit qu’il faut nettoyer et désinfecter, suite au toucher (pour le logement) mais n’a pas de visuel sur les estimations de temps de risque pour les contaminations de surface.



Il n’y a pas de masque pour la population, ni de solution hydro-alcoolique. Pour la petite histoire, dans mon entourage, une personne avec des problèmes respiratoires, dite à risques, n’en a pas en cas de besoin. J’admets, sans commenter, il y a pénurie. La où le bât blesse, on nous ressasse, porter un masque est inutile, il ne faut pas en mettre sauf si on est contaminé. J’en prends acte. A la télévision, je vois beaucoup de personnes avec des masques dans l’espace public, à la Réunion mais aussi et surtout dans l’hexagone. Ils sont contaminés et sortent quand même ? Où, c’est un moyen de protection utile ? Nous avons tous vu, en Alsace, notre président porter un masque, ainsi que ses accompagnants, pas les militaires mais je n’ai vu la totalité du reportage. Je crois qu’on saurait si notre président était contaminé. Lors de son discours, il ne portait pas de masque, donc il n’est pas contaminé, ne portant pas de masque en présence de tiers et hors confinement.



Il est admissible, pour la sécurité du président, pas pour ses accompagnants en cette période de pénurie, de porter un masque. Mais, pourquoi il l’enlève pour faire son discours ? C’est illogique et tous ces exemples démontrent bien que ce sont des situations floues et incohérentes.



Vu la situation et les déclarations non satisfaisantes et peu crédibles de l’ARS, je m’adresse à vous pour obtenir toutes les réponses à de nombreuses questions qui se posent sur les moyens de protection des citoyens. Nous attendons des réponses précises, sans langue de bois et en toute transparence comme promis par l’Etat, de manière publique car cela concerne toute la population, à

court terme car vous devriez déjà avoir, en principe, pratiquement toutes les réponses.



En cette période de pénurie, il y a des masques réservés à des élites au détriment des professionnels de santé ou d’autres catégories et des personnes à risque ? Quel est le nombre exact de masques en stock réservé ? Qui en sont les destinataires ? Quelle sont les catégories prioritaires ? Il est prévu que les personnes à risques (listing Améli) aient, à minima, un masque ? Si oui, à quelle date ? Il est prévu d’avoir, à minima, un masque par citoyen ? Si oui, dans quel délai ? Si non, pour combien de personnes il y en aura ? Il y a des mesures, réelles, prises pour la conservation optimale des stocks de réserve afin d’éviter les moisissures ? Si oui, à quelle date ce sera fait ? Si non, pourquoi ? Pourquoi l’engagement de remplacement masque pour masque en cas de défaut n’a pas été tenu deux jours plus tard ? L’entreprise voulant importer des masques a obtenu l’autorisation de l’ARS pour le faire ? Si oui, à quelle date ? Si non, pourquoi ? Quand la population pourra obtenir des masques en pharmacie ? Quand la population pourra obtenir des solutions hydro-alcoolique ? Le projet du maire de la Possession a été accepté ? Si oui, à quelle date ? Si non, pourquoi ?



Monsieur le Préfet, je vous remercie par avance de bien vouloir informer tous vos concitoyens.



Monsieur le Préfet, vous êtes le coordonateur de l’action des services de l’Etat et de ses partenaires en charge des questions de sécurité, notamment en situation de crise.