​Meuglez, meuglez !

Le 31/07/2019 | Par Gérard Jeanneau, ex gardeur de vaches.

LREM a pris le bâton pour se faire battre !



Les agriculteurs saccagent les permanences de LREM. Ils ne peuvent dialoguer avec un député LREM agriculteur. LREM a tout fait pour n'offrir aucun siège aux vilains bouseux ignares. Alors pour se faire entendre, on prend seulement le bâton qu'on tend si aimablement à quelques députés LREM. Et pourtant, parmi ces bouseux, il y a des gens avec BTS, avec le titre d'ingénieur, etc. Mais on ne se presse pas au portillon, car on ne peut battre campagne pour se faire élire : les vaches meugleraient. Par contre, un fonctionnaire prend un congé aimablement offert par son administration. "Liberté, égalité, fraternité", cette devise n'est qu'un vœu pieux qui sent horriblement le rance.



La vraie démocratie, c'est le jour où les poules auront des dents. LREM comptent comme députés beaucoup de fonctionnaires. LREM sait choisir ses amis ! Au diable, les bouseux ! Meuglez, meuglez comme vous l'entendez, LREM s'en bat les flancs !