​Michel Fontaine commente les accusations de bourrage d'urnes

Le 02/10/2019 | Par Zinfos974 | Lu 3069

Au lendemain des révélations de Mediapart sur l'existence de fraude électorale supposée lors des Européennes dans au moins un bureau de la commune de Saint-Pierre, son maire Michel Fontaine réagit. Dans un communiqué laconique, le 1er magistrat invite tous ceux qui détiendraient des éléments compromettants à se rapprocher de l'autorité judiciaire."Nous sommes informés par la presse de l’existence d’agissements individuels et isolés dans le cadre des dernières élections européennes. En qualité de maire, j’invite les rédacteurs de l’article à transmettre leurs éléments sans délais à l’autorité judiciaire. Je condamne fermement des faits qui seraient susceptibles d’altérer la sincérité du scrutin et déplore que ces informations n’aient pas été révélées plus tôt", réagit Michel Fontaine.