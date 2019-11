​Mini salon des histoires Steampunk et Sciences Fictions dans l’Est : Quand la Science rejoint la fiction !

À l’occasion de la fête de la Science 2019, la Cirest a choisi de s’engager avec La Plume et le Parchemin et 8000 Mondes pour un nouveau salon des histoires consacré à la Science-fiction !



Le salon se déplacera dans les communes de l’Est du 9 au 16 novembre.



Durant cette période, un jeu concocté par les éditions La Plume et le Parchemin attend les enfants dans l’ensemble des médiathèques. Entre connaissances scientifiques, spéculation et réflexion sur le monde, les œuvres narratives : romans, bandes dessinées, séries audio, films, contribuent à la réflexion sur le monde et son environnement.



L’événement débutera à la médiathèque de Bras-Panon, le 9 novembre, à 9 heures. Il sera possible à 14 heures d’y écouter Vincent Tavan, professeur au lycée de Bellepierre et spécialiste de l’œuvre de Jules Verne pour une conférence consacrée à l’auteur Nantais. Était-il réellement un auteur de Science-fiction ?



Après avoir abordé la question de la féminisation des métiers scientifiques, la journée se poursuivra avec le film « Les femmes de l’ombre ».



Points d’orgues du salon, les mercredi 13 novembre et samedi 16 novembre réuniront plusieurs acteurs respectivement sur Saint-André et Saint-Benoît Les plus jeunes pourront découvrir et s’initier au ludo sport, un combat de sabre laser façon Starwars très amusant ou participer à des ateliers d’écriture avec Mini Plumes ou le Labo des histoires.



Le samedi 16 novembre, les participants pourront rencontrer des Start-up, apprendre à piloter un robot avec la Webcup, assister à un spectacle de danse « Steampunk » ou voir revivre la « guerre des mondes » façon Orson Welles avec 8000 Mondes.



Le programme



Samedi 9 novembre, Médiathèque de Bras-Panon



►10h00 : Exposition sur Jules Verne à la MJC de Bras-Panon + diffusion de petits films et consultation d’un grimoire sur la science ;

►11h00 : Jeu de piste littéraire à la médiathèque de Bras-Panon ;

►14h30 : Conférence « Jules Verne est-il vraiment un auteur de science-fiction ? par M. Vincent TAVAN professeur de lettres ;

►15h30 : Rencontre avec Mme Emilie LINKWANG d’EPITECH, sur « la féminisation des carrières scientifiques »

► 16h30 : Rencontre avec les élèves de la classe de 5 ème et leurs professeurs du collège Mille Roches et diaporama sur leurs travaux portant sur les femmes de science ;

► 17h00-19h07 Projection de film en nocturne: « Les figures de l’ombre » sur les trois femmes noires américaines qui ont participé aux programmes aéronautiques et spatiaux de la NASA.





Mardi 12 novembre, Bibliothèque de Salazie



►9h00 : Rencontre avec Marie Danielle MERCA des éditions : « La quête des écrivaillants : écrire le Steampunk »





Mardi 12 novembre, Bibliothèque de La Plaine des Palmistes



► 9h00 : Jeu de piste autour du thème « littérature et Science-fiction avec une classe de 4 ème du collège Gaston CROCHET





Mardi 12 novembre, Ecole primaire Alix Elma, Bois-Blanc (Sainte-Rose)



► 9h00 : Conte sur les risques naturels majeurs en partenariat avec le PIROI.





Mercredi 13 novembre, Médiathèque de Saint-André



► 10h00 à 16h00 : journée d’animations :

- Ateliers Mini Plume pour enfants (ateliers manuels tels que la fabrication d’une planète, coloriage, dessin, écriture, autour du thème de l’astronomie) ;

- Atelier ludo sport : sabre laser etc…

- Acting de cosplayers (incarnation de personnages en lien avec le thème) ;

- Ecoute des séries audio de l’Association 8000 mondes ; exemple des séries télé et notamment des séries policières ;

- Labo des Histoires : ateliers d’écriture (fin de matinée et début d’après-midi) ;

- Conférence de M. Nicolas BONIN, Association 8000 mondes sur «la place de la science-fiction dans les séries télé» à 16h00 ; Jeux avec cadeaux à gagner





Mercredi 13 novembre, Bibliothèque de Champ-Borne (Saint-André)



► 13h00 à 16h00 : Atelier Mini plume pour enfants (ateliers manuels comme par ex la fabrication d’une planète, coloriage, dessin, écriture, autour du thème de l’astronomie)





Jeudi 14 novembre, Médiathèque de Bras-Fusil



► 9h00-11h30 : Conte sur les risques naturels majeurs en partenariat avec le PIROI

► 13h00-15h00 : Rencontre et atelier avec Marie Danielle MERCA des Editions la Plume et le Parchemin : « Créer une planche de bande dessinée »

► 14h00-15h30 : Rencontre avec Farid SITAYA (illustrateur, scénariste et créateur de jeux vidéo)





Jeudi 14 novembre, Médiathèque de Saint-André



► 8h30 : Expo sur le grand mathématicien indien Srinivas RAMANUJAN et rencontre avec des élèves du collège Bédier sur ce même thème en présence d’un invité.





Jeudi 14 novembre, Bibliothèque d’Hell-Bourg (Salazie)



► 9h00 : Randonnée avec le Parc national de la Réunion pour une évocation et une lecture de la biodiversité entre Hell-Bourg et Bélouve.





Vendredi 15 novembre, Salle Guy Agénor, Plaine des Palmistes



► 9h30 : Atelier « crée ta planète » qui associe astronomie et imaginaire de Nicolas Bonin autour de la science-fiction et de l’astronomie » Classes de CM2.





Du samedi 9 au vendredi 15 novembre



Jeu de piste autour du thème : littérature et Science-fiction dans toutes les médiathèques et bibliothèques du réseau, à résoudre le samedi au salon.





Samedi 16 novembre, Médiathèque de Saint-Benoît



► De 9.30 à 18.00

 Stands de ventes de livres et dédicaces d’auteurs et d’illustrateurs

 1 atelier robotique de l’association Web cup,

 Lecture théâtrale de série audio avec acteurs,

 Concours de dessin avec lots à gagner,

 Stand de ventes de goodies,

 Invités : les start-up des nouvelles technologies (la reconnaissance faciale, etc…) comme Epitech, etc,

 Atelier Mini Plume pour enfants (ateliers manuels tels que la fabrication d’une planète, coloriage, dessin, écriture, autour du thème de l’astronomie),

 Atelier ludo sport : sabre laser, etc…

 Animations Star Wars et retrogaming ;

 Spectacle de danse steampunk des Ultimate 974

 Animation de quizz littéraires et scientifiques avec lots à gagner

 Présence de cosplayers





Samedi 16 novembre, Médiathèque Auguste Lacaussade de Saint-André



►16h30 : Rencontre avec Gilles SAGODIRA, professeur de Sciences Industrielles de l’ingénieur sur « les calculs rapides » du grand mathématicien indien Srinivasa RAMANUJAN ;

► 17h00 : Projection du film « l’Homme qui défiait l’infini » sur l’histoire dudit mathématicien.