​Mise en service du nouveau réseau KAR’OUEST, ce mercredi 6 novembre 2019

Le 05/11/2019 | Par TCO | Lu 49

Comme annoncé en juin dernier, ce mercredi 6 novembre 2019, le réseau KAR’OUEST évolue pour répondre au mieux aux besoins de mobilité des usagers.Les voyageurs pourront ainsi bénéficier de nouveaux bus, plus grands et plus confortables, leur apportant quotidiennement près de 7 400 places supplémentaires. De nouveaux itinéraires simplifieront les déplacements des usagers et permettront de mieux coller à la réalité du trafic. Les objectifs étant de favoriser la fréquentation des transports en commun, de lutter contre la politique du tout-voiture et de fluidifier le trafic sur les axes routiers.Depuis trois semaines, des équipes du réseau kar’ouest vont à la rencontre des usagers pour leur apporter toutes les informations utiles et ainsi les accompagner dans cette nouvelle mobilité…Les voyageurs peuvent obtenir toutes les informations sur ces changements sur le site internet du réseau, www.karouest.re , dans les agences commerciales kar’ouest ou en appelant au 0 800 605 605 (appel gratuit à La Réunion). Ils peuvent aussi se tenir informés de toutes les actualités du réseau sur notre page Facebook KAR’OUEST.