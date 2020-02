​Peut-on parler de sincérité en politique

Le 27/02/2020 | Par Un électeur qui PLèR le manque de franchise en politique | Lu 61

Ah, la bonne ville du Port avec son folklore politique ! J’ai lu la prose d’un électeur du Port qui n’aime pas les girouettes. Il fustigeait le double langage de Loulou Hyppolite. Mais s’il n’y avait que lui, ce ne sera pas grave. Mais à partir du moment où ce genre d’attitude concerne d’autres personnes, ne peut-on pas s’interroger sur le risque d’épidémie, heureusement moins grave que le coronavirus !



Prenons le cas de monsieur Combo Chadhouli, plus connu sous le nom de Jacob. Ce monsieur a écrit beaucoup à un des colistiers de l’équipe Le Port Sa Mèm Mèm. Celui-ci, pour rassurer ses amis qui s’interrogeaient sur les hésitations dudit Jacob, a partagé les écrits échangés. Résultat : j’ai pu en être informé, car selon le sage adage réunionnais « fourmi i passe sous la terre ».



Et c’est croustillant ! Commençons : le 18 septembre 2019, soit il y a 5 mois, monsieur Jacob écrivait ceci : « je dois rencontrer mon équipe de soutien pour prendre une décision collégiale en vu des élections municipales. Après cette réunion, la décision sera prise définitivement. Mais ne t’inquiète pas, nous soutiendrons la liste menée par notre cher ami Pierre. Ma place est à côté de vous. Merci de votre confiance. Bonne journée. L’ami Jacob. »



Le pire est à venir. Devant l’insistance dudit colistier de Pierre Vergès, « l’ami Jacob » en remet une couche : « je t ai expliqué ma situation. Je suis resté cinq ans sans le moindre boulot. Depuis que Olivier Hoarau m a viré en 2014 sous prétexte que j avais soutenu Loulou lors des élections municipales... Il n y a pas lieu de vous interroger sur moi. Tu me connais bien, ...alors s il vous plaît, comprenez-moi. J ai beaucoup d estime pour notre tête de liste et j en suis sincère. À très bientôt. »



Comment voulez-vous que certaines personnes ne soient pas dégoûtées devant ce genre de comportement ?