​Philippe Fontaine candidat à Trois-Bassins

Le 30/06/2019 | Par Zinfos974 | Lu 103

Trois-Bassins entre à son tour dans la pré-campagne des municipales. Philippe Fontaine, 1er adjoint délégué aux finances et vice-président du TCO entre 2008 et 2013, a annoncé hier sa candidature.



S’inspirant des leçons de la crise "jaune", l’ancien élu estime que "les mouvements sociaux de la fin 2018 prouvent que les électeurs ne veulent plus être des « pions » mais souhaitent plus de considération et de participation aux débats et aux décisions. Pour y arriver, il faut nécessairement changer les hommes et mettre aux commandes une nouvelle équipe", considère-t-il. A ce titre, il souhaite inscrire une vraie politique de la démocratie participative à Trois-Bassins, où "avec mon équipe, les comités de quartier deviendront une réalité."



Philippe Fontaine compte, pour y parvenir, composer une équipe avec une anticipation sur les compétences de chaque membre. "Chacun devra être compétent dans sa délégation ; la politique agricole doit être portée par un agriculteur, le sport par un sportif diplômé, etc…", envisage le candidat.



Alors qu’il a lui-même fait partie de la majorité précédente, qui plus est en première ligne, le vice-président du Club Economique de Trois-Bassins porte un regard critique sur les trois dernières mandatures.



"Ces équipes ont systématiquement éclaté en fin de mandature"



"Effectuons un petit voyage dans le temps. On a composé les équipes municipales avec des personnes qui « amènent de la voix », sans se soucier de leurs capacités ni même de leurs volontés à porter et assumer pleinement une délégation. L’important pour ces équipes étant d’être élues, voire de se faire réélire. Dans ces conditions, aucune ligne de conduite politique dans la plupart des délégations. Aucun portage de dossier vraiment constructif et le maire se satisfait de gérer les affaires courantes ou de traiter les « problèmes » au coup par coup. Ne nous étonnons pas si ces équipes ont systématiquement éclaté en fin de mandature, créant du même coup des dissidences voire des démissions. Tout cela au détriment de la population qui a vu notre commune sombrer dans un état de léthargie. Sommes-nous prêts à subir un quatrième mandat d’inactions et d’endormissement ?", interroge l’actuel gérant d’un établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière.



En 2014, Philippe Fontaine était arrivé quatrième du scrutin, crédité de 5,36% des voix exprimées.