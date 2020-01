​Premier stage des cadets de la gendarmerie de La Réunion

Le 15/01/2020 | Par Regis Labrousse | Lu 137

Le commandement de la gendarmerie de La Réunion a mis en place une section des "cadets de la gendarmerie de La Réunion" depuis le 09 septembre 2019. Ce dispositif a été financé, dans le cadre de politique de la ville, par la préfecture de la Réunion. L’UNPRG et l’association les amis de la gendarmerie se sont aussi engagés. Le rectorat a permis la sélection d’une vingtaine de candidats dans cinq lycées professionnels de l’île.



Cette formation s’étalera sur 7 mois, leurs capacités morales, intellectuelles et physiques seront évaluées afin de les aider à trouver des possibilités d’insertion.



Le premier stage bloqué se déroulera du 20 au 24 janvier 2020 à la caserne de La Redoute à Saint Denis.

Au programme de cette semaine, ces jeunes filles et garçons volontaires, âgés de 16 à 18 ans, découvriront les règles militaires, participeront à des marches, à un défi sportif en journée, mais également à la tombée de la nuit et rencontreront les jeunes de l’académie des Dalons.



Des réservistes citoyens de la gendarmerie interviendront à leur profit dans le cadre d’un parcours citoyen centré sur le monde professionnel qui les entoure. Enfin, sont également prévues, au cours de cette première semaine, des rencontres avec des unités de la gendarmerie : le Centre Recrutement Concours Sélection, l’Antenne GIGN, la Cellule d’Identification Criminelle et Numérique, la Brigade Nautique et la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile.