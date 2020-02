​Premières arrestations dans des détournements présumés de fonds publics en Guadeloupe et Guyane

Le 21/02/2020 | Par LG | Lu 343

Des maires de Guadeloupe et de Guyane pourraient être inquiétés prochainement dans l’enquête pour détournements présumés de fonds publics concernant plusieurs collectivités d'Outre-mer.



Le 21 janvier dernier, informe Guadeloupe La 1ère, Ruth Tordjam a été arrêtée à sa descente d’avion en raison du mandat de recherche émis par la Juridiction interrégionale spécialisée de Fort de France.



Avec son mari Bernard Tordjam, elle est à la tête de sociétés spécialisées dans la vente de matériel urbain et de plein air à des communes ultramarines.



Le binôme est soupçonné d’avoir gonflé artificiellement le prix des produits commandés par des collectivités d’Outre-mer lorsqu’elles passaient commande lors du salon des maires et des collectivités locales qui se déroule chaque année à Paris, en parallèle du Congrès des maires.



Entre 2007 et 2013, neuf communes ont passé commande auprès de ces sociétés. Trois communes sont situées en Guadeloupe (Baillif, Vieux habitants et Terre de Haut) et six en Guyane (Régina, Roura, Camopi, Montsinéry Tonnegrande, Kourou, Matoury).



Sur toute cette période, la facture totale dépasserait les 2 millions d’euros. Ainsi, rien que pour la ville de Baillif, la surfacturation était systématique avec des coefficients multiplicateurs de 3 à 4, voire 8 à 9 pour certains produits.



Ruth Tordjam a été transférée en Martinique et mise en examen pour corruption, favoritisme, recel et blanchiment de fraude fiscale. Le 4 février, son mari Ruth Tordjam a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Ducos, en Martinique.



Les maires des villes concernées par ces achats publics pourraient être à leur tour entendus prochainement.