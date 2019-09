​Signature d’une convention intercommunale d’attribution du logement social : un engagement fort en faveur des publics prioritaires

Afin d’améliorer la lisibilité et l’efficacité des politiques publiques liées au logement social, la loi Alur a confié aux intercommunalités, dont la Cirest, la gouvernance de la politique d’attribution des logements sociaux, en articulation avec les politiques locales de l’habitat.



A ce titre, la Cirest, ses communes membres, la Région, le Département, l’Etat et les différents acteurs du logement à La Réunion viennent de signer la convention intercommunale d’attribution (CIA) du logement social pour le territoire Est.



Ce document est la déclinaison opérationnelle des orientations adoptées par la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) qui est l’instance qui pilote et élabore les orientations en matière d’attribution de logements. Ces orientations sont soumises à l’approbation du Préfet et du président de la Cirest.



La convention intercommunale d’attribution du logement social vient répondre aux problématiques concernant le logement social sur la micro-région Est et va permettre aux différents acteurs de répondre aux attentes des publics prioritaires via des actions conjointes

et définies par la CIL (Conférence Intercommunale du Logement). Elle est valable jusqu’en 2024.



La convention qui vient d’être signée est un document sur lequel s’engage l’ensemble des acteurs et qui doit permettre principalement de fixer les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires à l’échelle intercommunale avec notamment l’attribution de logements sociaux. Elle fixe les modalités de relogement et d’accompagnement social dans le cadre des projets de renouvellement urbain. Cette convention détermine enfin les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.



En 2017, sur le territoire de la Cirest, 26 % des ménages étaient logés dans le parc social. Les demandeurs de logements sociaux étaient au nombre de 3 800 ; 1 350 se sont vus attribuer un logement. La CIA permettra de mieux exploiter cette demande de façon

partenariale.