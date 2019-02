​Simon Moutien n'est plus

Le 14/02/2019 | Par Zinfos974 | Lu 430

Une figure bien connue de la ville de Saint-André s'en est allée. Simon Moutien s'est éteint le lundi 11 Février dernier, à l'âge de 79 ans.



Il a travaillé à l'ancienne usine sucrière de Ravine-Creuse avant d'intégrer l'Afpar de Saint-André où il était cuisinier jusqu'à la retraite.



Cet homme connu de tous comme étant un "grand travailleur" et son épouse Alice Moutien née Tanicody sont les parents de 4 enfants : Armand Moutien, agent de production à la Poste ; Jismy Moutien, chef d'entreprises, élu et trésorier de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Réunion (CMA) ; Roland Moutien, chef d'entreprise dans le bâtiment et Sabrina Moutien, gérante de sociétés.



L'enterrement s'est tenu à Saint-André le mardi 12 février.