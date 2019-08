​Société... Fini le "gros blanc " élu pendant 40 ans, sans débander, dans son fief

Le 12/08/2019 | Par Carl JOSEPH

La démocratisation jusqu'au tout-venant est passée par là... La compétition est plus dure même si elle n'est pas de meilleure tenue. Rien n'y fait ! Selon un sondage de Bmftv, moins de 2 Français sur 5 sont satisfaits de leurs élus. Changer l'enveloppe ne suffit pas c'est donc plus d'un problème d'agissements et de comportements dont il s'agit.



Après les enseignants, les médecins ou autres, les élus en disgrâce. Cherchez l'erreur... Au fil du temps, ces groupes se sont bien tirés dessus jusqu'à satiété... comme pour mieux se régaler de la dépouille de l'autre. Critiquant le statut, les avantages assortis bref le rayonnement quoi...



Pas étonnant qu'on arrive à cette situation...mais à qui profite le crime ? On récolte ce que l'on sème ! L'unité du pays reste à reconstruire...l'anarchie guette...je préfère un brin de conservatisme intelligent à l'aventure incontrôlable quand le progrès n'est pas garanti.