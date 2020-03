​Solidarité étudiante et l’Unef Réunion se mobilisent pour aider les étudiants confinés à cause du COVID-19

​Solidarité étudiante et l’Unef Réunion se mobilisent pour aider les étudiants confinés à cause du COVID-19

Le 25/03/2020 | Par Zinfos974 | Lu 730

Un service exceptionnel à destination des étudiants dans cette période de crise a été réalisé ce mercredi par l'Unef Réunion et l'association Solidarité étudiante :

Depuis le début du confinement, l’espace solidarité étudiante qui accueil habituellement pas moins de 4 000 étudiants par mois a dû fermer ses portes pour des raisons de sécurité sanitaire et pour protéger son personnel et ses visiteurs.



SOLDARITÉ ÉTUDIANTE, association gestionnaire de l’épicerie et du snack ainsi que l’UNEF RÉUNION, première organisation étudiante de l’île, se sont associées ce mercredi 25 mars 2020 pour maintenir un service exceptionnel à destination des étudiants dans cette période de crise.



Grâce aux bénévoles de l’UNEF RÉUNION et de SOLIDARITÉ ÉTUDIANTE, l’épicerie a pu ré-ouvrir de façon exceptionnelle aujourd’hui entre 10H et 16H afin de permettre aux étudiants qui résident sur le campus universitaire de se réapprovisionner en produits de première nécessité sans se déplacer dans les grandes surfaces de l’île.



Cette opération qui s’est déroulée dans le strict respect des gestes barrières a concerné pas moins de 250 étudiants, actuellement confinés dans les cités universitaires du CROUS DE LA RÉUNION et qui ont pu profiter de l’ouverture de l’épicerie pour acheter des produits alimentaires et hygiéniques à tarifs sociaux.



Lors de cette ouverture exceptionnelle, SOLIDARITÉ ÉTUDIANTE et l’UNEF RÉUNION ont également pu sensibiliser les étudiants au respect des gestes barrières, indispensables pour limiter la propagation de la pandémie. Cela a également été l’occasion d’assurer une distribution gratuite de flacons de gel hydro-alcoolique, produits par les laboratoires PIMIT et DETROI de l’UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION, afin de permettre aux étudiants de se protéger contre le COVID-19.



SOLIDARITÉ ÉTUDIANTE et l’UNEF RÉUNION appellent les étudiants à observer un strict respect du confinement. Les récentes études scientifiques le démontrent : les jeunes ne sont pas protégés contre ce virus et personne n’est invincible face à la maladie.

Pendant cette période de crise, les étudiants qui rencontrent des difficultés financières peuvent contacter le service social du CROUS DE LA RÉUNION via l’adresse e-mail social@crous-reunion.fr pour obtenir des aides financières.



Nous apportons et exprimons également tout notre soutien et notre reconnaissance aux personnels soignants de l’île mobilisés dans les hôpitaux, ainsi qu’aux étudiants de troisième cycle de médecine (DFGSM3) de l’UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION qui renforcent les standards du SAMU centre 15 pour répondre aux nombreux appels des réunionnaises et des réunionnais en cette période difficile.