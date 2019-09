​Une action de mobilisation pour généraliser la réduction des déchets dans les Fast-Food

Le 07/09/2019 | Par N.P | Lu 111

Plusieurs associations anticapitalistes et écologistes mènent ce jour une action pédagogique au McDonald's de Saint-Pierre. Les militants pointent l'absence de recyclage au sein de la multinationale, et agissent ce jour en réaction à l'absence de réponse à un courrier envoyé à un fast-food Mc Donald's. Dans le communiqué ci-dessous, l'association Zéro Déchet Réunion donne les chiffres impressionnants des déchets créés par l'enseigne, qui utilise des emballages à usage unique sans les recycler. Dans le courrier envoyé au fast-food, l'association proposait des mesures concrètes pour lutter contre le plastique à usage unique, notamment. Le rassemblement est prévu ce samedi 7 septembre à 11h30 sur le parking du Mc Donald's de Saint-Pierre.

Chaque année, 100 milliards d’unités d’emballages plastiques jetables sont consommés en France et le secteur de la vente à emporter est en pleine croissance, générant toujours plus de déchets plastiques et un gaspillage considérable de ressources. Le secteur de la restauration rapide produit à lui seul 13 milliards d’unités.



Superflus et polluants, ces emballages représentent aujourd’hui jusqu’à 50% en volume des déchets ménagers français. Depuis un décret entré en vigueur le 1er juillet 2016, communément appelé le "décret 5 flux", tous les commerces, entreprises, ou administrations, ont l'obligation de trier leurs déchets.



Ce texte étend ainsi à tous les acteurs économiques l’obligation de tri qui s’impose déjà aux ménages. Or, en 2018, selon les annonces de McDonald's France, seuls 76 restaurants pratiquaient le tri sélectif sur environ 1 500 établissements. Pour sa part, aujourd’hui, KFC ne semble envisager aucun début d'expérimentation, malgré l'ambition d'ouvrir 300 restaurants supplémentaires d’ici 2025.



Ainsi, une chaîne comme McDonald's produit en France environ 42 000 tonnes de déchets d’emballages chaque année, soit plus de 115 tonnes par jour ou encore 1 kg de déchets par seconde. Malgré les alertes lancées par Zero Waste France depuis 2017, les rappels à l’ordre de la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson et en dépit du risque juridique, la restauration rapide ne fournit toujours pas d'efforts significatifs pour réduire ses déchets, ni en faciliter le tri. Ainsi, même les repas pris sur place dans les restaurants sont servis dans des emballages à usage unique.



À La Réunion, avec 9 restaurants ouverts sur de fortes amplitudes horaires, cela représente une production de déchets non négligeable pour un territoire insulaire sur lequel les centres d’enfouissement des déchets arrivent à saturation. “Il est urgent que les chaînes de restauration rapide, nombreuses sur notre île, respectent la règlementation qui leur est applicable. Les entreprises doivent prendre leurs responsabilités et mettre en place des actions de réduction de leurs déchets, et les citoyens seront là pour le leur rappeler” déclare une responsable de l’association Zéro Déchet Réunion.



L’association, qui fait connaître sur l’île les démarches zéro déchet, zéro gaspillage aux citoyens, élus et entreprises, organise ainsi une action de sensibilisation ce samedi 07 septembre 2019 au restaurant Mac Donald’s de Saint Pierre. Constatant que le décalage grandit entre des citoyens toujours plus mobilisés pour réduire les déchets (une pétition "zéro déchet au McDo !" lancée il y a quelques mois par une cliente a été signée par plus de 138 000 personnes) et ces établissements, Zero Déchet Reunion a adressé une lettre à un restaurant de l’enseigne Mac Donald’s.



Cette action, non violente et déterminée, s’organisera en réaction à l’absence de réponse au courrier avec les associations Alternatiba, Collectif Citoyens pour le Climat et Attac. Dans ce courrier, plusieurs solutions étaient proposées par les citoyens, telles que le service dans des couverts réutilisables au sein des restaurants, ou l’incitation pour les clients à venir avec leurs propres contenants, à la manière de la campagne Amèn out’ barket.