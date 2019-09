▶️ ​Meurtre de Sainte-Suzanne : "Elle ne se souvient de rien"

Le 15/09/2019

La quadragénaire suspectée du meurtre de Barnabé Dalleau a été, ce dimanche soir, mise en examen pour meurtre et placée en détention provisoire.



Déférée ce dimanche devant le tribunal de Saint-Denis, elle n’a apporté aucune explication sur les circonstances de cette soirée bien arrosée.



Son avocat, Me Sébastien Navarro, parle d’une femme qui "est effondrée et qui ne se souvient strictement de rien". L’avocat de l’habitante de Bras-Pistolet compte également sur la poursuite de l’enquête pour tenter de clarifier le rôle de chacun. A l’issue de ces deux journées d’audition, autant en garde à vue à la gendarmerie ce samedi que devant le procureur ce dimanche, le flou persiste.



Le procureur de la république avait, un peu plus tôt, décidé de lever la garde à vue des deux autres protagonistes, à savoir un voisin et le conjoint de la meurtrière présumée. "Mais pour l’instant, l’enquête ne fait que débuter. On verra qui, finalement, sera envoyé devant la cour d’assises", tempère l’avocat de la quadragénaire, retrouvée dans un fossé par les gendarmes dans la nuit de vendredi à samedi.



Le mobile du meurtre de Sainte-Suzanne reste entier. Poignardé à mort, l'homme de 52 ans a été victime d'un véritable acharnement. Près de quarante plaies ont été constatées sur son corps. L'autopsie sera pratiquée ce lundi.