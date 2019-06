▶️ 📷 Détachement Air 181: Cérémonie de commémoration de l'appel du 18 juin 1940

Le 18/06/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 156

Le DA 181 a commémoré ce matin, l’appel du général de Gaulle au cours d'une cérémonie traditionnelle. Ce moment de commémoration et de lecture de l’appel du 18 juin 1940, est propice à véhiculer nos valeurs et faire vivre la mémoire. Le DA 181 a convié la classe défense et de sécurité globale du collège Reydellet, ainsi que la classe orchestre du collège qui a participé activement à la cérémonie.