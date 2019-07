▶️ 20,94 et 20 de moyenne: Deux brillants bacheliers pour une même classe

Le 05/07/2019 | Par B.A | Lu 1601

La foule se pressait au lycée Moulin Joli de la Possession en cette matinée de résultats du bac. La presse aussi, car le record de cette cuvée 2019 y est établi: François Kleinhans a eu plus de 20 de moyenne, il détient la meilleure note de La Réunion en série générale. Son ami et camarade de classe de terminale S François Turquet a 20 tout rond, les deux jeunes bacheliers nous ont fait part de leur ressenti et de leurs projets.



François Kleinhans, 18 ans, est le fils d'une institutrice et d'un dirigeant de société, qui a déjà bien roulé sa bosse de par le monde: né à Saintes en Charente maritime, il est parti tout petit au Maroc. Il arrive à La Réunion à 3 ans, pour en repartir vers Le Ghana, puis l'Espagne, et enfin revenir sur notre île en classe de première. Le jeune homme fait la fierté de ses parents et professeurs, et particulièrement de son prof de math, M. Turquet, qui pose fièrement à ses côtés sur la photo. "C'est un élève qui aime toujours approfondir les enseignements, il est particulièrement à l'aise avec l'abstraction", loue le professeur, qui est aussi l'oncle de François Turquet, qui a obtenu 20 aussi. "Ces deux-là se tiraient la bourre cette année, toujours à comparer leurs notes", raconte M. Turquet. Une émulation qui a porté ses fruits, car les deux François ont hâte de commencer leurs études supérieures.



François Kleinhans ira en PACES à Saint-Denis, il espère que sa très bonne note lui portera chance pour cette difficile première année de médecine, et qu'il réussira le concours, où peu sont élus. S'il réussit ses trois premières années de médecine, François souhaite poursuivre ses études à l'université de Bordeaux. "Ce 20,94 ne me sert à rien, puisque je rentre en PACES, mais j'espère qu'il me portera chance pour la suite", dit-il. Sa note est le reflet de son labeur: le jeune homme a beaucoup travaillé, une habitude qui lui sera un réel atout pour la suite.



François Turquet, 18 ans aussi, a vécu toute sa vie à La Réunion et est heureux de partir en classe préparatoire scientifique à la célèbre prépa Sainte-Geneviève, à Versailles. Le jeune homme a hérité du goût des études, avec une mère enseignante au lycée Moulin Joli et un père chercheur en biologie marine. "Au départ, je voulais faire des études d'aéronautique et intégrer Sup' Aéro, à Toulouse, mais Sainte-Geneviève prépare à Polytechnique. Quoi qu'il en soit, je suis confiant, et heureux de partir, pour élargir mon horizon, bien que je sois très attaché à La Réunion, où j'ai vécu une enfance très heureuse", confie François Turquet.